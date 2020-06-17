Медведев рассказал о "вынужденном" сотрудничестве с государствами из-за ковида

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью о сотрудничестве в сфере безопасности с другими государствами, которое он охарактеризовал как вынужденное. Текст был опубликован в среду в журнале «Россия в глобальной политике».

«Мы живём в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным. Это предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями», — пишет Медведев в статье.

При этом экс-премьер отметил, что многие моменты в этих ситуациях из соображений корпоративной и национальной безопасности останутся конфиденциальными.

Медведев заявил о необходимости оставлять на прежнем уровне взаимодействие между спецслужбами государств для противоборства с глобальным терроризмом. В частности, говорится о проблеме биотерроризма. Цифровое пространство тоже должно быть защищено от мошенников и кибертеррора.

Также в тексте зампреда Совбеза отмечается необходимость изменения правил работы производств и бизнеса в условиях пандемии.