"Время такое": Директор ФБК не стал рассказывать МВД, планирует ли он беспорядки

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что после утреннего душа к нему пришел сотрудник ГУ МВД и без всяких поводов попросил рассказать, планирует ли оппозиционер какие-либо противоправные действия или беспорядки.

«Спрашиваю, с чем пришел. Говорит, что время такое, сами понимаете, из главка спустили указание взять объяснение, не планирую ли беспорядки, живу ли дома мирной и спокойной жизнью, хожу ли под царем и Богом (ладно, последнее не спрашивал)», — пишет он в своем Facebook. На что Жданов ответил отказом, «чтобы время не тратить», обосновав это 51-ой статье Конституции.

В комментариях под записью другой оппозиционер, глава муниципалитета района Красносельский Илья Яшин делится с коллегой опытом: «Ко мне одно время тоже пытались с этим лезть и буквально упрашивали хоть что-нибудь написать, хоть закорючку. Ну типа сложно вам что ли, мне для отчетности очень надо. Так что, мне кажется, зря вообще подписывать стал. Устно отказался, и достаточно — такой должна быть практика. Не стоит идти им навстречу даже в мелочах».