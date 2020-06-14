В Пензе задержали депутата за расклейку листовок против поправок в Конституцию

В Пензе сотрудники ОМОНа и полиции задержали депутата городской думы от КПРФ Александра Рогожкина и члена Ленинского коммунистического союза молодежи Александра Ермакова во время расклейки агитационных листовок против поправок в Конституцию РФ. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Отмечается, что граждан удерживали силой при попытке покинуть место до тех пор, когда прибыла группа из двух сотрудников полиции, двух омоновцев и следователя.

При задержании Рогожкину и Ермакову пояснили, что законодательно расклейка листовок запрещена. Политических деятелей доставят в отдел полиции №1, но пока неизвестно, что именно им планируют вменять.