В Ереване задержали участников митинга у здания Службы нацбезопасности

В Ереване полиция задержала почти всех участников митинга сторонников оппозиционной партии «Процветающая Армения», передает корреспондент «Интерфакса». До этого полиция требовала от демонстрантов разойтись, поскольку массовое мероприятие способствует развитию пандемии.

Примерно 500 человек вышли к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), чтобы высказать свое недовольство политическими преследования лидера партии Гагика Царкуняна.

Ранее у политика были проведены дома обыски, а сам он доставлен в СНБ на допрос. Разбирательство в отношении него ведется по статье об организации незаконного игорного бизнеса. Предполагается, что ущерб государству по этой статье составил более 60 миллионов долларов.

«Меня хотят напугать, это шантаж, это политическое преследование. Я хочу, чтобы вы знали, были уверены, что я не отступлю», — обратился Гагик Царкунян к журналистам.

«Процветающая Армения» является второй по численности партией в парламенте страны. В июне ее лидер призвал к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.