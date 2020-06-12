В "Яблоке" предложили закон о страховании жизни и здоровья членов избиркомов

В избирком Псковской области был направлен проект закона, предусматривающего обязательное страхование жизни и здоровья членов избирательных комиссий региона, которые рискуют заразиться коронавирусом во время шестидневного плебисцита по поправкам в Конституцию. Как сообщают в пресс-службе псковского отделения партии «Яблоко», автором инициативы является член регионального избиркома, юрист Елена Маятникова.

«Раньше никогда такие мероприятия [страхование членов комиссий] не проводились, но надо признать, что мы и не проводили голосование в условиях пандемии», — поясняет она.

В предложении приводится ряд различных ситуаций, которые могут произойти в результате плебисцита. Среди них смерть члена комиссии, его госпитализация на срок до 21 суток и более 21 дня, а также просто его заражение COVID-19. В этих случаях предусматриваются выплаты от 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. При этом, по её оценке, лишь в Псковской области в избиркомах будут работать порядка 5,5 тысячи человек.

«Членов избирательных комиссий по существу “бросают на амбразуры”. Я считаю, что люди, выполняющие задачи общегосударственного значения, должны иметь государственные гарантии. На данный момент я не вижу других способов их защиты», — приводятся слова Маятниковой.

Предложение также поддержал глава «Яблока» в Пскове Лев Шлосберг: «Друзья, это первая такого рода инициатива в России. Прошу обратить внимание», — пишет он в своем Telegram-канале.