"Газпром" будет защищать Белгазпромбанк "всеми доступными правовыми средствами"

Газпромбанк и ПАО «Газпром» назвали действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка незаконными.

В совместном заявлении компаний, которым принадлежит по 49,818% акций Белгазпромбанка, отмечается, что Нацбанком были назначены и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления финансовой организации; одновременно с этим прошли задержания полномочных членов правления банка. «Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», – цитирует заявление «Интерфакс».

Ранее стало известно о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка, у которых было изъято более $4 млн и ценные бумаги на $500 тысяч. Возбуждены уголовные дела. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы «работали по этому банку» с 2016 года.