"Он главный лидер общественного мнения": Путин лично объяснит значение поправок

Президент РФ Владимир Путин намерен самостоятельно разъяснять людям принимаемые поправки в Конституцию России. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, это будет происходить в ходе двух его встреч с представителями общества.

Специальные совещания пройдут в День медика 21 июня и в День молодежи 27 июня. Также запланировано новое послание к народу, но будет оно до или после поправок пока неясно. «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», — поясняет собеседник газеты близкий к администрации президента.

Как считают политологи, опрошенные «Ведомостями», это вполне оправданное решение с точки зрения Кремля, так как гражданам в срочном порядке необходимо напомнить о предполагаемой важности принятия поправок.