Миролюбие России – на уровне Сомали

Россия вновь оказалась впереди планеты всей (почти), и вновь не с того конца, с которого хотелось бы. Она заняла 154-е место в глобальном рейтинге миролюбия из 163 имеющихся.

Успокаивает только то, что, как говорится в докладе составителей рейтинга – Института экономики и мира (IEP), с прошлого года позиция России в данном индексе осталась неизменной. В общем, какая страна, такая и стабильность.

Глобальный рейтинг миролюбия отображает не столько воинственность той или иной страны, сколько уровень безопасности проживания в ней. И, согласно данным исследования, Россия по этому уровню уютненько расположилась между Суданом и Центрально-африканской республикой. Даже Северная Корея имеет существенно лучший показатель – 151-е место (а Венесуэла на 149-м). Среди наших ближайших соседей по пятой и последней «красной» зоне рейтинга оказались также Пакистан с индо-пакистанским конфликтом, Демократическая республика Конго с ее нищетой, Сомали с пиратами, Сирия с Асадом и Афганистан с исламскими экстремистами, который замыкает список стран. Столь же стабильны в своем «миролюбии», как мы, остались ДРК, Ливия, Йемен, Сирия и Афганистан. И еще США, но они располагаются в третьей, «желтой», зоне рейтинга на 121 позиции, между Азербайджаном и Буркина-Фасо.

Могадишо, Сомали

Вообще, соответствовать критериям миролюбивости данного исследования очень нелегко. Например, та же Япония с ее пацифистской Конституцией, одним из самых низких уровнем преступности и количеством полицейских на душу населения хоть и оказалась в числе десятки лидирующих стран, но на 9-м месте, между Чехией и Швейцарией. Возглавили рейтинг Исландия, Новая Зеландия – невзирая на воинственность маори, и Португалия. Сумчатый континент заслужил лишь 4-е место.

Оценка стране выставляется по 29 показателям, среди которых количество внутренних и в внешних войн, число погибших в них, отношения с соседними странами, степень недоверия в обществе, уровень милитаризации, количество силовиков, процент военных расходов от ВВП и др.

Основной проблемой России авторы исследования называют политическую нестабильность и отмечают, что путинские поправки в Конституцию «окажут серьезное влияние на политический климат в России». Среди прочего, что вынуждает Россию «исследовать» глубины глобального рейтинга миролюбия, ученые отметили высокие военные расходы, зашкаливающее число военных и количество боезапасов. В то же время авторы исследования поставили нам в плюс снижение общего числа убийств. Однако прочие факторы даже это не смогло перевесить.