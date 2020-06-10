В Японии сообщили об идентификации летчиков-разведчиков вблизи своих островов

Объединенный комитет начальников штабов Японии сообщил, что их военные заметили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи островов Хонсю и Хоккайдо. Об этом пишет «Интерфакс».

Предполагается, что самолет провел разведывательные операции на протяжении около тысячи километров вдоль морских границ Японии, после чего вернулся на базу.

Также о перехвате двух групп российских бомбардировщиков Ту-95 сообщали в Объединенном американо-канадском Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки. Их обнаружили в зоне противовоздушной обороны вблизи Аляски.

В Минобороны РФ заявили, что полеты были плановыми и осуществлялись на нейтральных территориях.