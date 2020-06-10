Милонов поддержал позицию Малькевича после публикации ТАСС о социологах в Ливии

Депутат ГД Виталий Милонов подчеркнул в комментарии для «НьюИнформ», что у ПНС Ливии нет оснований держать в плену российских социологов, и это, вероятнее всего, делается чтобы что-то скрыть. Об этом свидетельствует факт получения информации о Шугалее и Суэйфане окольными путями и из неясных источников.

Напомним, накануне ТАСС опубликовал материал со ссылкой на свой источник, где говорилось, что социологи ФЗНЦ больше не содержатся в тюрьме «Митига», а были перевезены на виллу в Триполи.

После этой публикации глава ФЗНЦ Александр Малькевич навел справки и заявил, что сомневается в достоверности сведений, предоставленных ТАСС неназванным источником.

«Что касается публикации ТАСС, то, если один из главных государственных информационных ресурсов знает что-то о судьбе похищенных российских граждан от «неназываемого источника», то, как мне кажется, он должен сообщить об этом в соответствующие компетентные органы нашей страны», — заявил Малькевич.

Руководитель ФЗНЦ напомнил, что постоянно прилагает много усилий, чтобы что-то узнать о судьбе сотрудников Центра, однако у него нет информации, что их перевезли из тюрьмы на виллу.

«Однако в России есть люди, которые, очевидно, знают больше о судьбе наших социологов. Вероятно, у некоторых россиян есть более плотные связи и контакты с ПНС и террористами в Триполи. Не хотелось бы думать, что они играют с ними в свои игры и имеют мнение, отличное от мнения РФ», — добавил он.

Депутат ГД Виталий Милонов напомнил, что ПНС Ливии, держащее в плену россиян, не пускает в ним адвокатов, которые могли бы им оказать необходимую юридическую помощь. Он отметил, что в Ливии попросту нет правового поля, поэтому дело россиян настолько затянулось.

Если бы ПНС было заинтересовано в том, чтобы выглядеть цивилизованным правительством, то российской стороне не пришлось бы получать информацию о пленниках какими-то окольными путями, да и представители МИДа имели бы возможность попасть в «Митигу» и пообщаться с Шугалеем и Суэйфаном.

Милонов заявил, что он, как и другие депутаты ГД, неоднократно хотел побывать в Ливии и посетить тюрьму, где сидят социологи. Это позволило бы лично убедиться, что условия содержания россиян соответствуют международным нормам. Но ПНС на это не идет, поскольку боится официальных визитов в «Митигу».