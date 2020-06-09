Яшин считает, что за социальное такси на него готовят уголовное дело

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил, что прокуратура Москвы запросила у него финансовую отчетность об использовании бюджетных средств в рамках созданного им социального такси для местных жителей.

В своем Facebook он сообщил, что речь идет о внеплановой проверке их муниципалитета, а социальное такси — это машина с водителем, которая арендуется на средства, предоставленные бюджетом, и бесплатно развозит маломобильных граждан внутри района.

При этом, по мнению оппозиционера, его хотят обвинить в нецелевом расходовании средств, предназначенных для его собственной перевозки, что подпадает под статью 285.1 УК РФ.

«Если чиновник арендует за счет бюджета машину, чтобы возить собственную задницу — нет вопросов, — сокрушается Яшин. — Если ты пытаешься помочь маломобильным гражданам и бесплатно возишь их в поликлинику, больницу или к родственникам — это нарушение закона и основание для уголовного преследования».

Он пояснил, что конкретных претензий власти пока не предъявили, однако тот факт, что эта тема была поднята именно сейчас, по мнению оппозиционера, говорит о давлении на него в связи с предстоящими выборами в Госдуму, на которые он намерен пойти: «Звучит как глупость и безумие. Но через год выборы в Госдуму, и у кого-то в высоких кабинетах явно большое желание навесить мне уголовку, чтобы лишить права на выдвижение в депутаты», — уверен Яшин.