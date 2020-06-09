Путин заявил о поддержке Василия Голубева на выборах главы Ростовской области

Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Ростовской области Василия Голубева на выборы главы субъекта.

В ходе прошедшей в дистанционном режиме встречи с губернатором, которую транслировал телеканал «Россия 24», глава государства отметил, что динамика в регионе «в целом положительная».

«Это результат работы всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Вы возглавляете эту команду. Разумеется, это и ваш тоже результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора», – сказал президент.

Ранее Владимир Путин поддержал планы по участию в выборах президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Брянской области Александра Богомаза, а также глав Смоленской, Костромской и Тамбовской областей.

Выборы должны состояться в единый день голосования 13 сентября этого года.

Василий Голубев возглавляет Ростовскую область на протяжении 10 лет, его кандидатуру в 2010 году предложил бывший тогда президентом Дмитрий Медведев. До этого он занимал должность главы администрации Ленинского района Московской области, в 1999–2000 годах около двух месяцев исполнял обязанности губернатора Подмосковья. В 2015-м Голубев победил на выборах главы Ростовской области с результатом в 78,2% голосов.