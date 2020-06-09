Кремль рекомендовал ЦИК обеспечить равную явку в каждый из 6 дней плебисцита

Согласно рекомендациям из администрации президента, избирательным комиссиям следует обеспечить равномерный приток граждан в течение всех шести дней голосования по поправкам в Конституцию с 26 июня по 1 июля включительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на шесть различных источников АП и различных регионах.

Их этого требования следует необходимость привлекать к досрочному волеизъявлению большее число людей, так как обычно этой возможностью пользуется относительно малое количество людей.

Один из собеседников издания в регионе объяснил это как попытку не создавать большого скопления граждан в один день и избежать тем самым создание очередей: «Нужно доносить до людей: если у вас есть возможность проголосовать раньше (до 1 июля), то сделайте это. Необходимо объяснять, что это делается в соображениях безопасности», — поясняет он.

С этой целью жителей будут дополнительно обзванивать, чтобы информировать их о возможности досрочного голосования.

«Есть задача максимально донести до людей информацию о возможности проголосовать до 1 июля», — подтвердил эти сведения другой собеседник в Центризбиркоме.

При этом заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заверил, что число проголосовавших будет оглашаться ежедневно: «Часов в 10–11 утра все регионы будут отчитываться», — объяснил он.