Губернаторов могут начать проверять на надежность при ЧС

В НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России приступили к разработке критериев для оценки эффективности губернаторов в защите интересов граждан в условиях ЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Документ будет разработан на основе указов президента страны, постановлений правительства и других официальных ведомственных актов. После разработки документ будет передан на оценку в Минэкономразвития и предложены к актуализации.

Ранее в 2019 году президент Владимир Путин уже подписал указ об оценке эффективности глав регионов по 15 пунктам.