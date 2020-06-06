В Казахстане на разгон митинга направили дезинфекторов

В крупных городах Казахстана сегодня прошли митинги с задержаниями. Протестующие требовали освободить политзаключенных, запретить продавать землю иностранцам и провести в стране кредитную амнистию, пишет «Новая газета».

Акции протеста состоялись в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Семее, Уральске. Представители власти настаивали, что эти мероприятия не были согласованы с акиматами по нормативам обновленного закона о проведении массовых акций. Этот закон вступил в силу с 6 июня и был инициирован президентом страны.

В Алматы на разгон демонстрации были направлены дезинфекторы, которые разгоняли митингующих, распыляя в их сторону дезсредства.