Навальный выступил за бойкот голосования, призвав к этому и членов избиркомов

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального призывают не участвовать в голосовании за поправки в Конституцию. К нему они также призывают членов участковых избирательных комиссий (УИК), которые работают непосредственно на пунктах голосования.

«Даже с юристами поговорил: никаких санкций нет за это. А, кстати, УИК — это коллегиальный орган, принимающий все решения путем голосования. Нет кворума — орган не может работать. Нет УИКа — нет и голосования», — пишет в своем Twitter Леонид Волков.

«Забастовка членов избиркомов. Отличная идея! — соглашается с ним Навальный. — Все нормальные члены избирательных комиссий должны объявить забастовку».

При этом оппозиционер также ретвитнул видеоролик своего штаба в Ижевске, где россиян также агитируют за неучастие в принятии поправок.

«Ещё подсказка. Если ты идёшь на голосование — значит ты признаёшь эту процедуру законной. Ты можешь голосовать против, но если ты пришёл — ты подтвердил законность происходящего», — поддерживает такую позицию политик Евгений Ройзман.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в КПРФ заявили о намерении агитировать за голосование против поправок.