В Татарстане составили протокол на активиста, требовавшего отставки Путина

В отношении левого активиста Анатолия Милордова в Набережных Челнах составлен протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Член местной ячейки «Левого Фронта» вышел на пикет с плакатом, призывающим к отставке президента Владимира Путина. При этом на активисте не было защитной маски, передает издание «Idel.Реалии».

Уточняется, что во время пикетирования вокруг на улице также было много людей без защитных масок, но участковый полицейский подошел именно к активисту.

На видео, опубликованном Милордовым в соцсети, видно, что сначала активистов «сторожит» сотрудник полиции, а после участковый составляет протокол.