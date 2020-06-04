В Марий Эл заставляют старост собирать данные о противниках грядущего голосования

В Марий Эл руководители опорного вуза МарГУ прокомментировали свое требование к старостам собирать данные о студентах, которые резко негативно относятся к перспективе проведения грядущего голосования. Об этом пишет портал «7х7».

Ранее в редакцию обратились студенты, которые пожаловались, что с их старост спрашивают списки тех студентов, кто резко против грядущего голосования, касающегося поправок в Конституцию. При этом уточнялось, что именно против самого факта голосования, а не против характера поправок.

Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью Павел Козлов поначалу в комментарии СМИ отрицал эту информацию, но позже официальное сообщество вуза опубликовало комментарий по этой теме.

«Данные списки формируются исключительно для ведения дальнейшей воспитательной работы и мониторинга общественного мнения среди студентов университета, а не для обнародования. Современный гражданин должен обладать активной гражданской позицией и быть социально ответственным, особенно это касается молодёжи», — говорится в сообщении МарГУ.