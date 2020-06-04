Собянин пообещал уничтожить данные москвичей, собранные под предлогом карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что граждане вернутся к обычному образу жизни лишь через год, сообщает ТАСС, а сроки ношения масок зависят от появления вакцины, которую он ожидает от октября до февраля 2021 года.

При этом Собянин усомнился в официальной статистике о переболевших коронавирусом, заявив, что ни опыт Москвы, ни мировой опыт не дают понимания многих вещей, связанных с болезнью: «Я до конца не понимаю, и думаю, вряд ли кто-то до конца понимает механизмы развития и затухания коронавируса. Насколько истинное количество зараженных соответствует официально выявленным случаям?» — задается вопросом градоначальник.

По его словам, несмотря на пандемию, в столице будут реализованы инфраструктурные проекты: «Не нужно отказываться от крупнейших городских проектов. Наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада». В то время как персональные данные жителей города, которые использовались во время пандемии, Собянин пообещал уничтожить: «Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан».

Отметим, что юридически в столице не был введен режим ЧС. Все время карантина в Москве действовал режим повышенной готовности, введенный указом Собянина.