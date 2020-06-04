ЦИК дал право проводить электронное голосование Москве и Нижегородской области

Центризбирком России утвердил регионы, которые проведут голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области», – цитирует ТАСС председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, были получены заявки на проведение дистанционного голосования от пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярского края и Республики Карелия. Они были рассмотрены в соответствии с такими критериями, как, в частности, готовность жителей региона принимать участие в дистанционном голосовании и число избирателей, имеющих учетные записи на портале госуслуг.

По словам Памфиловой, при выборе комиссия руководствовалась «не эмоциями, а здравым смыслом».

«Мы при всей открытости к новым технологиям идем очень осторожно и очень постепенно. Мы благодарим Москву за ее инициативу, благодаря ей были внесены поправки в закон об общероссийском голосовании и о такой возможности наряду с другими видами голосования, если регион хочет», – сказала глава ЦИК.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение провести голосование по попавкам к Конституции 1 июля, подписав соответствующий указ.

Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма «Мобильный избиратель» с 5 до 21 июня. Голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.