Лукашенко отправил правительство в отставку, но "ждать революции не следует"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Соответствующий указ главы государства уже подписан, передает ИА «БелТА» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

«Ожидать, что тут революция произойдет, не следует. Это было бы очень плохо. Плохо потому, что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который повлек серьезные изменения отношений в обществе, в государстве. Последствия будут очень серьезными этого кризиса, поэтому резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента, да и необходимости такой нет, потому что выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — заявил Лукашенко во время совещания по вопросу формирования нового состава кабинета министров.

Причем президент отметил, что намерен заменить лишь наименее эффективных чиновников: «Те кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу».

Белорусский лидер также пояснил, что уже неоднократно предупреждал о своем намерении объявить новый состав правительства до выборов, чтобы граждане могли понимать заранее, за что именно они голосуют, отдавая за него свой голос.

В совещании по поводу выработки нового состава кабмина приняли участие главы Совета Республики Наталья Кочанова, Палаты представителей Владимир Андрейченко, администрации президента Игорь Сергеенко, а также секретарь Совета безопасности Андрей Равков.