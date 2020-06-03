Лавров потребовал от ПНС безусловного освобождения похищенных в Триполи граждан РФ

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел переговоры с руководителем МИД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммедом Сиялой касательно ситуации в Ливии и освобождения похищенных в Триполи граждан РФ, удерживаемых в нелегальной тюрьме «Митига» с мая 2019 года.

В пресс-релизе МИД РФ сообщается, что министры обменялись мнениями о военно-политической ситуации в республике, а также о факте незаконного заключения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Российская сторона настаивает, чтобы ливийские политические силы – ПНС и Палата представителей (ПП) – сели за стол переговоров. Ранее глава ПП Агила Салех уже высказывался о необходимости принятия компромиссных решений.

В ходе переговоров Лавров прямо потребовал безусловного освобождения российских социологов, подчеркнув, что ситуация с гражданами РФ – главное препятствие для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.