У россиян не будут переписывать паспортные данные при голосовании по поправкам

Центральная избирательная комиссия изменит порядок, по которому будет проходить общероссийское народное голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, теперь у человека появится право голосовать досрочно за шесть дней до единого дня голосования даже без уважительной причины. Ранее для этого требовалось заявить о своей занятости, проблемах со здоровьем и иными обстоятельствами, которые не позволяют поставить галочку в определенный день.

Кроме того, планируется упростить процесс оформления гражданина при регистрации избирательного бланка. Теперь в ведомость не будут вносить серию и номер паспорта, перед тем как выдать россиянину выборный документ.

Ранее уже сообщалось, что голосование смогут устраивать на придомовых территориях и иных открытых площадках. Эта мера тоже исходит из эпидемиологических обстоятельств.

При надомном голосовании в регионах предлагается по возможности не заходить в квартиру к избирателям. Сотрудникам, которые будут заняты сбором бланков, необходимо будет иметь дополнительные средства индивидуальной защиты.

В организации защиты прав избирателей «Голос» уже раскритиковали поправки в регламент проведения выборов. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц поясняет: «Подпись избирателя и указание его паспортных данных при выдаче бюллетеня — это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам».