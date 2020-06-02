Владимир Владимирович, следите за ручками

У Владимира Путина с ручками и другими пишущими приспособлениями почему-то никогда не ладилось. То олигарх Дерипаска норовит ручку умыкнуть, то депутат Туманов заимствует карандаш с пресс-конференции и выставляет напоказ в интернетах. А без ручки никак – вид недостаточно начальственный. Вот и на минувшей неделе, проводя совещание с губернаторами про паводки и пожары, Путин был при ручке. И ничего не предвещало: умыкать некому – работа в онлайн-режиме. В какой-то момент, отчитывая незадачливых глав регионов за плохую борьбу с огнем и водой, Путин досадливо швырнул ручку. Она даже немного проехалась по столу. Надеемся, в регионах учтут этот месседж.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2020 под заголовком «Следите за ручками».