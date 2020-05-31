Трамп хочет включить в "Большую семерку" ещё 4 страны и отложить саммит до осени

«Большую семерку» предложено расширить до саммита одиннадцати стран, включая Россию. С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп, который выступает в этом году в качестве принимающей стороны съезда.

По мнению американского лидера, туда необходимо позвать также Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Кроме того, сам саммит будет перенесен на осень, в том числе из-за пандемии коронавируса, в связи с которой главы стран затрудняются подтвердить свое участие в июле. В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного участия в нем, обосновав это эпидемиологической обстановкой, передавал Deutsche Welle.

«Я переношу саммит, поскольку считаю, что G7 по своему составу не точно отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — приводит слова Трампа CNN.

Напомним, что Россия была полноправным участником саммита, начиная с 1997 года, до присоединения в 2014 году Крыма, что вызвало негативную реакцию ЕС и США, а также повлекло за собой ряд санкционных мер и контрсанкции со стороны РФ.