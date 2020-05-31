Ливийское издание опубликовало визы Шугалея и Суэйфана, доказав шантаж ПНС

Ливийское издание Libya 24 опубликовало фотографии подтвержденных виз российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых больше года незаконно удерживает самопровозглашенное Правительство национального согласия (ПНС). Это доказывает их легальное пребывание в североафриканском государстве и противоречит заявлению Халеда аль-Мишри, возглавляющего Высший Государственный совет ПНС. Президент ФЗНЦ Александр Малькевич опубликовал запись и расшифровку переговоров с представителем режима Файеза Сарраджа, утверждавшим, что россияне находятся в Ливии незаконно.

Напомним, весной прошлого года Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологических исследований. 17 мая их похитили боевики RADA, действующие в интересах ПНС. Ученых бросили в частную тюрьму «Митига», расположенную на территории одноименного аэропорта.

Малькевич рассказал, что 29 мая прошлого года с фондом связался аль-Мишри с целью обсудить ситуацию с похищенными социологами. С ним общался представитель ФЗНЦ Юнес Абазид, разговаривающий на арабском языке. В ходе разговора выяснилось, что ПНС готово отпустить россиян домой в том случае, если Россия изменит свою официальную позицию относительно ливийского конфликта в пользу режима Сарраджа.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что фонд не обладает возможностями выполнить озвученные условия, так что сказанное можно расценивать как шантаж. Он отметил, что социологам до сих пор не предъявили официального обвинения. Также Малькевич акцентировал внимание на словах Халеда аль-Мишри, заявившего, что единственное преступление россиян – «нарушение визового режима». «Я не понимаю, на каком основании наши ребята похищены, какие обвинения им предъявляют», – подытожил он.

По фотографиям видно, что Шугалей и Суэйфан имели официальные визы, которые им выдало ливийское посольство в столице. Из этого следует, что слова главы Высшего Госсовета ПНС не имеют ничего общего с реальным положением дел. Ливийские печати в документах подтверждают законное нахождение ученых в Триполи.

Ниже представлена стенограмма разговора Абазида и аль-Мишри.

Халед аль-Мишри: Мы пытаемся не допустить это дело до суда, т.к. если дело дойдет до суда, то будет уже сложнее его закрыть. Поэтому мы будем стремиться решать вопрос дружелюбными методами, и так, чтобы принести пользу обеим сторонам. У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН, заявления такого рода.

Юнес Абазид: Но Россия занимает нейтральную позицию. Мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречу с высшим руководством России. Фонд защиты национальных ценностей — это общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу.

Халед аль-Мишри: Публично это не будет связано, но это сильно упростит историю.

Получается, что ПНС пытается шантажировать РФ, предлагая обменять похищенных россиян на официальную поддержку страны, утратившей легитимность по Схиратским соглашениям в 2018 году.