Участников марша Немцова в Петербурге оштрафовали на 10 тысяч

Трех петербургских активистов, вышедших 29 февраля на марш памяти Бориса Немцова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Апологию протеста».

Ларису Кучерову, Сергея Кузина, Василия Кунина осудили по статье КоАп о нарушении правил участия в публичном мероприятии, которое не было согласованным. Хотя ранее организаторы заявили, что акция все-таки была согласована с властями.

Ранее, 21 мая, по той же статье был составлен протокол в отношении активиста Павла Чупрунова за использование мегафона на акции.

Всего по всей России в единой день акции памяти Бориса Немцова были задержаны 13 активистов.