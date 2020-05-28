НАО и Архангельск не будут объединять в один регион в 2020 году

Парламент Ненецкого автономного округа сообщил, что референдум об объединении Архангельской области и НАО в текущем году проводится не будет, пишет «Новая газета».

Об этом стало известно после встречи глав регионов с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Ранее планировалось, что референдум пройдет в сентябре этого года, но жители НАО (в округе проживает 44 тысячи человек) резко высказались против этого предложения, устроив протесты. В том числе некоторые «единороссы» в знак протеста покинули партию.

Осенью будет решаться вопрос совместном экономическом развитии двух регионов, но речи об объединении не идет.