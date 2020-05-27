СМИ: плебисцит по поправкам могут провести на улице под навесом и без зановесок

Источник в региональном избиркоме рассказал, что голосование о поправках пройдет не ранее 4-5 июля, передает «Тайга.Инфо».

Собеседник издания, ссылающийся на указания Центризбиркома заявил, что организация плебисцита будет устроена отлично от обычных выборов. Внутри зданий будут расположены лишь КИОБы (автоматизированные урны), причем выход и вход в такие помещения должны быть разными. Остальные избирательные участки установят на улице, натянув сверху тент. В таком участке не будет никаких стенок.

«Самое главное — кабинки будут везде без занавесок. Их запретили», — приводит издание его слова.

При этом другой источник «Тайга.Инфо» из руководства избиркома обращает внимание, что никаких четких письменных указаний ЦИК ещё не предоставлял и общая концепция ещё не выработана.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование по поправкам в трех-четырех регионах может пройти онлайн. Свою готовность к проведению волеизъявления в таком формате уже выразили в Москве и Санкт-Петербурге.