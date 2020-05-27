Роспотребнадзор: Москва готова сразу к двум этапам снятия ограничений

В Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы к отмене карантинных мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления ведомства по столице Елену Андрееву.

Она подчеркнула, что в городе можно запустить не только первый этап снятия ограничительных мер, но и второй: «Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции». Среди них коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, а также тестирование населения. «Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85... Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений. Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов», — передает агентство слова Андреевой.

Напомним, что ранее от ограничений начало отказываться Подмосковье. 23 мая там был отменен режим цифровых пропусков, однако власти региона оставили масочно-перчаточный режим, за нарушение которого по-прежнему полагается штраф. В Московской области также уже заработали почти все предприятия, кроме сферы услуг, однако население старше 65 лет и имеющих хронические заболевания просят не выходить из дома.

В Москве также были объявлены послабления режима самоизоляции. Были открыты некоторые МФЦ, а также гражданам было позволено пользоваться каршерингом, но лишь при условии его аренды сразу на 5 дней. Однако в ходе совещания с президентом 22 мая мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что намерен продлить карантин, несмотря на уменьшение числа зараженных в сутки.

В понедельник заммэра Москвы Владимир Ефимов также пояснил, что в случае начала отмены режима самоизоляции в первую очередь будет разрешена работа непродовольственных магазинов и сферы услуг, но не ресторанов.