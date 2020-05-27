Мундепа Филину задержали на Петровке за пикет в поддержку "Омбудсмена полиции"

В Москве у здания МВД на улице Петровка задержана муниципальный депутат Елена Филина. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на журналиста Илью Азара, который вчера был задержан на пикете в том же месте.

Азар уточняет, что Филину задержали во время одиночного пикета против полицейского произвола и в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Напомним, в отношении последнего возбуждены два уголовных дела: о вымогательстве и изготовлении порнографии.

Также вчера на Петровке во время одиночного пикета, посвященного той же теме, был задержан активист Виктор Немытов.