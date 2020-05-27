Фигурант "Дела 212" получил письмо от государства с извинениями

Государство официально принесло извинения участнику московских протестов Сергею Абаничеву. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.

Ранее в отношении Абаничева было прекращено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК РФ за участие в летних митингах в поддержку независимых депутатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. СК РФ прекратил дело из-за отсутствия состава преступления.

«В связи с прекращением Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в отношении вас уголовного преследования по уголовному делу ввиду отсутствия состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ, вам приносятся официальные извинения от имени государства за причиненный моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — написано в официальном письме к Абаничеву.

Извинения были принесены после того, как в январе адвокат фигуранта дела Светлана Абаничева обратилась в Басманный суд с требованием обязать генпрокурора извиниться перед москвичом, который подвергся необоснованному преследованию.

В марте Тверской суд отказал активисту в денежной компенсации за незаконное преследование.

Кроме того, Абаничев провел 15 суток в СИЗО по административной статье об участии в несанкционированном собрании. Уже после суда он был задержан по уголовному делу.