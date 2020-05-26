ЕСПЧ признал незаконным задержание нижегородской оппозиционерки в 2007 году

ЕСПЧ присудил жительнице Нижнего Новгорода Лилии Греминой компенсацию в размере пяти тысяч евро за незаконное задержание перед митингом в марте 2007 года. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Комитет против пыток».

Гремина не знала о запрете проведения «Марша несогласных» в тот год, но она и не смогла дойти до предполагаемого места проведения.

«Применили грубую физическую силу, что и подтвердила медицинская экспертиза, потому что у меня на теле остались синяки. В автобусе и РУВД меня продержали более пяти часов. В результате меня увезла из подвала РУВД скорая помощь с гипертоническим кризом», — рассказывает о событиях того дня активистка.

В российских судах «Комитет против пыток» смог доказать только нарушение по КоАП за задержание более чем на три часа. При этом в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции было отказано восемь раз.

ЕСПЧ признал, что россиянку незаконно лишили свободы, нарушили ее право на личную неприкосновенность, лишили ее права на правовую защиту на национальном уровне, а также к ней было применено жестокое обращение.