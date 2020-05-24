В Иерусалиме прошло первое заседание по делу Нетаньяху, обвиняемого в коррупции

В Израиле завершилось первое заседание по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого во взяточничестве.

Как пишет газета «Едиот ахроноот», Нетаньяху присутствовал в Иерусалимском окружном суде лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить, понятны ли ему выдвинутые против него обвинения.

Просьба премьера освободить его от присутствия на первом заседании была отклонена.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Согласно версии прокуратуры, глава израильского правительтва принимал дорогие подарки от предпринимателей и лоббировал интересы медиакорпорации Bezeq в обмен на позитивное освещение своей работы.

Сам премьер-министр все обвинения отвергает.

По сообщениям телеканала I24News, перед зданием суда собрались сторонники Нетаньяху из партии «Ликуд», а также его противники. Отмечается, что последних было меньше.

Следующее заседание должно состояться 19 июля.