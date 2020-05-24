Кремль выпустил релиз с поздравлением Путина мусульман России с Ураза-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Кремля сообщении.

«Сердечно поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников – Ураза-байрамом», — приводятся слова Владимира Путина. Он пишет, что этот праздник принято отмечать не только «усердной молитвой», но также «проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе».

Президент поблагодарил мусульманскую общину РФ за активную работу с молодым поколением и «неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи». По его мнению, «сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей».

Напомним, что свое традиционное обращение к православной общественности в связи с празднованием Пасхи президент сделал с помощью видеозаписи.