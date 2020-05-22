В Госдуме назвали запрет на продажу алкоголя 18-летним неконституционным

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал неконституционными попытки наложить запрет на продажу алкоголя лицам старше 18 лет. Об этом он заявил в среду в общении с журналистами, передает ТАСС.

В частности, законодатель сослался на статью 60 Конституции РФ, в которой сообщается, что гражданину доступен весь объем прав и обязанностей с достижением 18-летнего возраста.

Ранее власти в очередной раз предложили увеличить возраст, допустимый для отпуска алкогольной продукции. В Совфеде при поддержке Минздрава предлагали увеличить его с 18 до 21 года, писало «РИА Новости».