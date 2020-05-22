Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии, врачи "бьются" за его жизнь

Telegram-канал издания Baza сообщает, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, у чеченского лидера подтвердили коронавирус. Врачи, утверждают журналисты со ссылкой на свои источники, полагают, что Кадыров заразился болезнью во время своего визита в «красную зону» больницы, где он навещал главу Урус-Мартановского района Республики Валида Абдурешидова несколько недель назад. Там губернатор Чечни появился «в небрежно наброшенном халате и в лёгкой маске, из-под которой торчала борода», а затем «обнял больного».

Baza утверждает, что первые симптомы инфекции Кадыров списал на ОРВИ, что и привило к осложнению его состояния. «Теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи», — говорится в сообщении издания. Также отмечается, что у него поражены легкие.

Дополнение. Гендиректор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил РБК, что Кадыров не был госпитализирован, находится сейчас в Чечне и его здоровью ничто не угрожает: «Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него всё хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», — пояснил он.

Напомним, что ранее о госпитализации Кадырова в Московскую клинику сообщали источники Baza и «Интерфакса».