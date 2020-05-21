В России снизился наркотрафик на фоне пандемии

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенки в интервью «Российской газете» рассказал об изменениях, которые наркополиция замечает в обороте наркотической продукции на территории страны в период принимаемых карантинных мер.

Так, по словам Гребенкина, за месяцы, что страна пребывала в условиях пандемии, сократился контрабандный ввоз наркотиков на территорию РФ. Специалисты связывают это с ограничением международного сообщения.

«Еще одно подтверждение снижения наркотрафика в Россию – это полученные правоохранителями данные о значительном повышении стоимости оптовых партий нелегально ввозимых в страну наркотиков», — отметил замсекретаря Совбеза.

При этом Гребенкин утверждает, что роли аптечных сетей в этой ситуации нет. Отпуск наркосодержащих препаратов в этой ситуации строго регламентирован. Наркопрепарат может выдавать пациентцу только провизор, но не курьер, и только по предъявляемым документам установленного образца.

Также Александр Гребенкин сообщил, что новая антинаркотическая политика, план которой разработан с перспективой до 2030 года, будет действовать с прицелом на новые формы преступной деятельности. Сейчас группировки используют новые усиленные методы конспирации с учетом инновационный и коммуникационных технологий. Речь идет о даркнете.

Большая часть работы в сфере борьбы с наркопреступлениями будет передана на региональный уровень. «Впервые стратегия будет предусматривать активное включение органов местного самоуправления в работу по профилактике наркопотребления и наркопреступности, организацию взаимодействия всех органов и учреждений в реализации антинаркотической политики государства. Соответственно, изменятся и показатели оценки эффективности противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков», — говорит Гребенкин.