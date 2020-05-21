СМИ: у Кадырова подозревают COVID-19 и поражение легких, он доставлен в Москву

По данным источников агентств «Интерфакс», ТАСС и издания Baza, у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова может быть коронавирус, но он не подтвержден.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — говорится в сообщении «Интерфакса».

Как пишет Telegram-канал издания Baza, сейчас он находится в одном из лучших медучреждений столицы, куда его доставили на самолете после того, как его состояние начало ухудшаться: «Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких», — сообщают журналисты.

В ответ на запрос ТАСС помощник Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что его руководитель «лично контролирует ситуацию [в Чечне], принимает все необходимые меры».