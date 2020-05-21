Полиция Харькова сообщила о втором нападении на памятник маршалу Жукову

В Харькове второй раз за двое суток неизвестные облили краской памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию города.

Пока решается вопрос о том, как квалифицировать это действие с точки зрения украинского уголовного законодательства. Предыдущее нападение на памятник Жукову было совершено 19 мая.

Памятник был установлен на территории города в 1994 году и неоднократно становился объектом для нападений со стороны радикалов. Также Украинский институт национальной памяти заявил, что памятник должен быть демонтирован в соответствии с законом о декоммунизации.