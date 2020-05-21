"Куда спешим? Что случится?": Госдума приняла закон о едином реестре россиян

Закон о создании единой базы данных россиян принят Госдумой в третьем окончательном чтении, несмотря на активное несогласие представителей системной оппозиции — представителей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Об этом сообщает Znak.com.

«Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения. Давайте выделим отдельную категорию граждан, покажем на себе, на себе будем испытывать систему, наверняка выявятся недоработки, исправим, а потом будем всех подключать», — заявил в ходе парламентского чтения законопроекта депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев выступил с предложением перед принятием внести в документ поправки, так как в текущем виде он нарушает не только ряд статей Конституции, но и базовые права граждан, однако спикер нижней парламента Вячеслав Володин («Единая Россия») отверг эту инициативу сославшись на нормы законотворчества, по которым вносить изменения на этой стадии уже нельзя. Отметим, что внести поправки в ранее принятый закон о выборах, куда за несколько часов до окончательного принятия добавили пункты, разрешающие проведение электронного голосования, эти нормы не помешали.

Против законопроекта выступил также и депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, усомнившийся в надежности системы и обративший внимание, что «данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора».

В защиту законопроекта выступили депутат Сергей Боярский («Единая Россия») и Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Руководитель налоговой службы Даниил Егоров (ФНС активно продвигает законопроект) заверил, что перед применением базу данных протестируют специалисты ФСБ, отметив, что к актуальным данным обо всех россиянах будут иметь доступ «все ведомства».

Ранее Sobesednik.ru писал, что пресс-служба Госдумы назвала целью законопроекта борьбу с правонарушениями при получении соцподдержки и уплаты налогов, который позволит «повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней».

Напомним также, что руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа осенью выразил негативное отношение ФСБ к созданию в стране единого реестра «цифровых профилей» россиян, появление которого «значительно повышает риски их [персональных данных] неправомерного сбора и распространения».