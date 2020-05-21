Камчатского оппозиционера отправили на лечение за клевету на полицейского

54-летнего камчатского активиста Владимира Шуманина по решению суда отправили на принудительное лечение. Разбирательство в отношении него проводилось по статье о клевете в отношении сотрудника полиции. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2018 году Шуманин публично оклеветал сотрудника МВД с помощью интернета, не осознавая характер и общественную опасность своих действий. О каком конкретно материале идет речь, в сообщении СК не уточняется.

Психолого-психиатрическая экспертиза посчитала, что оппозиционный деятель имеет психическое расстройство и должен пройти курс лечения.

Ранее Шуманин приглашал всех мужчин, которые не боятся «мнимого пресловутого коронавируса», собраться 9 мая у монумента Победы на бульваре Рыбацкой славы. Там же проходило задержание активиста сотрудниками полиции.

Известно, что в 2000 году Шуманин участвовал в краевых выборах губернатора.