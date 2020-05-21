Глава района Адыгеи уволился из-за вспышки COVID-19 после похорон с 500 гостями

В Адыгее более 150 человек заразились на похоронах коронавирусом, глава Красногвардейского района покинул свой пост.

Как сообщается на сайте правительства республики, полномочия Альберта Османова, который возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года, досрочно прекращены по его собственному желанию. Исполняющим обязанности главы района стал первый заместитель руководителя муниципалитета Темур Губжоков.

Похороны, на которые собрались около 500 человек, прошли 1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи, известно об этом стало 14 мая. Как писал «Интерфакс», по словам главного санитарного врача республики Сергея Завгороднего, «граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было», никакой дистанции не соблюдалось, масок на людях не было.

До этого в Красногвардейском районе был выявлен один случай коронавируса, к 19 мая число инфицированных достигло 150.