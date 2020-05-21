Депутат Макаров: предлагать раздавать маски бесплатно "это бесчеловечно"

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляющий в парламенте партию «Единая Россия» уверен, что предложение депутатов от КПРФ обеспечить бесплатными масками и перчатками людей — это «пиар на коронавирусе — это бесчеловечно», передает Znak.com.

«С нашей точки зрения эта поправка даже не лозунговая, эта поправка [нужна, чтобы] показать заботу о гражданах, а нуждаются ли эти граждане в помощи, нуждаются ли они в раздаче масок, какая разница?» — задается вопросом единоросс. Он также подчеркивает, что главное сложностью этой меры является вопрос выделения средств. «Из какого бюджета финансировать?» — недоумевает депутат.

В результате голосования законопроекты, предлагаемые депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Валентином Шурчановым и Алексеем Куринным, приняты не были. «За» проголосовали 89 депутатов, а «против» народные избранники голосовать не стали, как пишет издание, остальные парламентарии воздержались вовсе.

При этом Киринный, в ходе своего выступления обосновал необходимость такой меры заботой об эффективности противоэпидемиологических мер: «Абсолютно нормально — государство ввело, оно же и обеспечивает. В противном случае все эти меры в виде ношения масок, которые не меняются сутками, потому что люди экономят, ношение перчаток, которые ничем не обрабатываются, — абсолютная профанация, которая ни к чему не ведет», — объяснил коммунист, подчеркнув, что на этом также зарабатывают «разного рода аферисты», которых в этом поддерживает государство.