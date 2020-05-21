8 депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один – продолжает лечение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у пяти депутатов нижней палаты тесты на антитела к COVID-19 показали положительный результат. Про это пишет «Парламентская газета».

По словам Володина, все депутаты из списка пяти переболевших перенесли коронавирус на ногах. Также известно про четверых политиков Госдумы, которым диагностировали коронавирус при выраженной симптоматике. Трое из них уже переболели, а один продолжает лечение.

Володин напомнил коллегам, что в случае недомогания желательно оставаться дома. «Есть возможность дистанционно участвовать в работе комитетов. Средства коммуникации позволяют много сделать за исключением одного — участия в пленарном заседании», — пояснил спикер Госдумы.