Владимир Уйба выступил против "необдуманных действий" по объединению регионов

Врио главы Коми Владимир Уйба высказался против присоединения к Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В видеообращении, опубликованном «Вконтакте», Уйба прокомментировал прозвучавшее в ходе заседания рабочей группы по объединению регионов в НАО предложения присоединить к этим двум субъектам РФ республику Коми. «Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить "снизу", от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть», – приводит «Интерфакс» слова врио главы региона.

Чиновник подчеркнул, что объединение без учета мнения людей – «это заведомо провальный вариант». Также Владимир Уйба отметил, что статус республики, который имеет Коми, значительно выше статуса области или автономного округа.

Ранее в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Окончательно вопрос о слиянии субъектов решится на референдуме, который намечен на сентябрь.