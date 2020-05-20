Путин распорядился докапитализировать "Росагролизинг" на шесть миллиардов

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры поддержки сельхозпредприятий.

Об этом президент заявил на совещании, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

«По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат», – отметил глава государства.

Он поручил кабмину подготовить решения по эффективной транспортировке сельхозпродукции и принять дополнительные меры по расширению ее сбыта. Кроме того, правительству поручено увеличить объем поддержки фермеров на 4,5 миллиарда и докапитализировать компанию «Росагролизинг» на шесть миллиардов.