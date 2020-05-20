Памфилова: ЦИК начнет "обкатывать" онлайн-голосование уже этой осенью

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов осенью этого года в отдельных регионах будет использована система дистанционного голосования.

«Мы с Ростелекомом, Минкомсвязи определились, разработали алгоритм действий, нам такие возможности законодатель сейчас предоставляет, то есть на грядущих выборах в единый день голосования региональных если будем готовы, то какие-то пилотные проекты можем осуществить, будем обкатывать эту технологию», — приводят «Ведомости» её слова.

Она также пояснила, что это будет проходить в порядке эксперимента и лишь в тех субъектах Федерации, которые готовы к этому технически и выразят свое согласие.

Напомним, что первый случай электронного голосования в России прошел в Москве во время выборов в Мосгордуму. Несмотря на официальную позицию ЦИК об их успешности, дальнейшее применение этой технологии ранее не анонсировалось, а многие эксперты и оппозиционные политики негативно отзывались об этой идее. При этом в одном из округов, где эксперимент проводился, оппозиционер Роман Юнеман, проиграл представителю «Единой России» Марии Русецкой на доли процента, неоднократно заявляя, что это произошло в результате фальсификации властями электронного голосования.