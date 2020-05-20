Мишустин: 14 регионов закончат карантин, но останется жесткий перчаточный режим

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, первый этап снятия режима самоизоляции намерены реализовать 14 регионов. При этом он также подтвердил, что всего к нему готовы 17 регионов.

«И то, что сегодня происходит, в принципе все равно дает нам основания для спокойного такого оптимизма и — при соблюдении всех соответствующих мер и концепции, которая была выработана Роспотребнадзором», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также отдельно подчеркнул, что при снятии ограничений требуется определенная осторожность, однако «мы должны понимать и цикличность развития» коронавируса.

Кроме того, Мишустин считает важным соблюдение «жесткого» перчаточно-масочного режима даже после прекращения режима самоизоляции.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в мае ожидается увеличение числа смертельных исходов, хотя общее количество госпитализаций падает. Он объяснил это отложенным действием COVID-19.