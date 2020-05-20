Россиян, которых судили по "статье Ильдара Дадина", лишат права избираться

Совфед одобрил закон, ограничивающий право избираться для лиц, имеющих судимость за ряд преступлений средней тяжести.

Ограничения в отношении таких граждан будут действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости. Как пишет ТАСС, речь идет о примерно полусотне составов преступлений, связанных, в частности, с мошенничеством и растратой, а также с реабилитацией нацизма.

Сюда же относятся статьи о возбуждении ненависти, призывах к терроризму и экстремизму и о фейк-ньюс, а также «статья Ильдара Дадина» (212.1 УК), которая подразумевает уголовную ответственность за многократное нарушение закона о митингах.

«Это позволит минимизировать возможность участия кандидатов с криминальным прошлым в выборах на государственные и муниципальные должности, требования к которым в условиях пандемии существенно возросли», – пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

Глава комитета Андрей Клишас отметил, что нововведение «вполне закономерно», так как роль органов публичной власти, по его мнению, будет возрастать. «Надо понимать, что это последовательная политика государства на ограничение возможности избираться в органы государственной власти лиц с криминальным прошлым», – подчеркнул сенатор, указав на то, что действующее законодательство уже предполагает более строгое ограничение прав занимать определенные должности в отношении лиц с судимостью, независимо от категории преступлений.

В настоящее время в России не имеют права избираться граждане, осужденные к лишению свободы и имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за совершение преступлений экстремистской направленности.